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    Rusya'da Facebook ve Instagram yasaklandı

    Moskova'daki Tverskiy Mahkemesi, Ruslara şiddet çağrılarını yayınlayan Facebook ve Instagram'ı yasaklama kararı aldı. Yasak acil olarak yürürlüğe girecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 17:30
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    Rusya'da Facebook ve Instagram yasaklandı

    Ruslara yönelik şiddet çağrılarına izin verdiği idda edilen Facebook ve Instagram Rusya'da yasaklanıyor.

    Moskova'daki Tverskiy Mahkemesi, ABD'li Meta Platforms Inc. şirketine bağlı sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ı yasaklama kararı aldı.

    "DERHAL YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

    Hakim Olga Solopova, Facebook ve Instagram'ın Rusya'daki faaliyetlerine getirilen yasağın derhal yürürlüğe gireceğinin altını çizdi.

    Rusya da Facebook ve Instagram yasaklandı #1

    Rusya da Facebook ve Instagram yasaklandı #2


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