Şiddetli fırtına sonucu yürümekte zorluk çeken 3 kişi, yol kenarındaki tabela ve direklere tutunarak savrulmaktan kurtuldu.

Rusya’da Okhotsk Denizi'nin Tauy Körfezi kıyısında bulunan Magadan şehrinde dün etkisini gösteren şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Hızı saatte 90 kilometreyi aşan fırtınaya sokakta yakalananlar zor anlar yaşadı.

UÇMAMAK İÇİN TABELALARA SARILDILAR

Kent genelinde çekilen görüntüler fırtınanın arkasında bıraktığı enkazı gözler önüne sererken, en dikkat çekici görüntü ise sokakta yürüyen 3 kişinin fırtınaya yakalandığı anda kendilerini kurtarma çabası oldu.

3 kişinden biri yol kenarındaki demir korkuluklara, başka bir kişi ise tabelaya tutundu. Yolun ortasındaki adam da ayakta durabilmek için adeta fırtınayla mücadele etti.

Rusya'da fırtınaya yakalananların zor anları