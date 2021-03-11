Rusya'da freni boşalan tır korku saçtı

Fabrika girişinde park halinde bırakılan tır bir anda hareket ederek bekçi kulübesine çarptı. İçerideki bekçi, bir işçinin dikkati sayesinde kurtuldu.

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bulunan Klimovsk kentinde bir fabrikanın girişine park edilen tır, freninin boşalması sonucu hareket etti.

Geriye doğru hareket eden tır hızlanarak bekçi kulübesine daldı.

KULÜBEDEKİ BEKÇİ SON ANDA KURTULDU

Bir fabrika işçisi, geriye doğru harekete geçen tırın bekçi kulübesine doğru gittiğini fark edince koşarak kulübenin kapısını açtı ve o sırada kulübenin içinde bulunan bekçiyi uyardı.

Fabrika işçisinin uyarısı üzerine kulübeden çıkan bekçi ezilmekten kıl payı kurtuldu.

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O ANLAR KAMERADA

Bekçi ve işçinin kulübeden uzaklaşmasının ardından tır şiddetli bir şekilde bekçi kulübesine çarparak durdu. Kulübe ise tırın çarpması sonucu paramparça oldu.

Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.