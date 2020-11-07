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    Rusya’da gök taşının düşme anı görüntülendi

    Rusya'da bir gök taşının düşme anı amatör kameralarca görüntülenirken, o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
    • DHA
    • 07.11.2020 - 01:17
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 01:40
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    Rusya’da gök taşının düşme anı görüntülendi

    Rusya’nın Kuban bölgesinde gök taşı düştü. O anlar, bir öğrenci tarafından kaydedildi.

    Sosyal medyada yoğun ilgi çeken görüntülerde gökyüzünde bir cismin aşağıya doğru düştüğü ve düşüş sırasında parlak bir ışık yaydığı görüldü.

    Rusya’da gök taşının düşme anı görüntülendi-Video

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