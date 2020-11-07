Rusya'da bir gök taşının düşme anı amatör kameralarca görüntülenirken, o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Rusya’nın Kuban bölgesinde gök taşı düştü. O anlar, bir öğrenci tarafından kaydedildi.

Sosyal medyada yoğun ilgi çeken görüntülerde gökyüzünde bir cismin aşağıya doğru düştüğü ve düşüş sırasında parlak bir ışık yaydığı görüldü.

Rusya’da gök taşının düşme anı görüntülendi-Video