Haber Merkezi

Ukrayna, yılın başından bu yana Rusya’nın enerji tesislerine dönük saldırılarını sürdürüyor.

Ülkenin orta kesiminde, neredeyse tüm büyük rafinerileri saldırıya uğradı.

Son olarak bu saldırılardan nasibini Rostov bölgesinde bulunan Proletarsk petrol rafinerisi de aldı.

UKRAYNA İHA'LARLA HEDEF ALDI: GÜNLERDİR SÖNDÜRÜLEMEDİ

Ukrayna ordusu, 18 Ağustos gecesi Rusya’nın güneyindeki Rostov oblastına bağlı Proletarsk’ta bulunan bir petrol deposunu insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

İHA saldırısı sonrası başlayan günlerdir sürüyor.

Bir türlü söndürülemeyen yangınla ilgili çalışmalar sürerken konuya ilişkin paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekti.

DİN ADAMLARINI ÇAĞIRDILAR

Buna göre günlerdir yanan Proletarsk petrol rafinerisinin söndürülmesi için din adamları çağırıldı.

Din adamlarının rafinerideki yangının söndürülmesi için dua ettiği görüldü.