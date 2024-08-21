Rusya'da günlerdir yanan petrol rafinerisinde şaşırtan manzara Rusya'nın Rostov bölgesinde bulunan Proletarsk petrol rafinerisi Ukrayna'nın saldırısına uğradı. İHA saldırısı sonrası günlerdir yanan rafineri bir türlü söndürülemeyince bölgeye din adamları çağırıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Ukrayna, yılın başından bu yana Rusya’nın enerji tesislerine dönük saldırılarını sürdürüyor.

Ülkenin orta kesiminde, neredeyse tüm büyük petrol rafinerileri saldırıya uğradı.

Son olarak bu saldırılardan nasibini Rostov bölgesinde bulunan Proletarsk petrol rafinerisi de aldı.

UKRAYNA İHA'LARLA HEDEF ALDI: GÜNLERDİR SÖNDÜRÜLEMEDİ

Ukrayna ordusu, 18 Ağustos gecesi Rusya’nın güneyindeki Rostov oblastına bağlı Proletarsk’ta bulunan bir petrol deposunu insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

İHA saldırısı sonrası başlayan yangın günlerdir sürüyor.

Bir türlü söndürülemeyen yangınla ilgili çalışmalar sürerken konuya ilişkin paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekti.

DİN ADAMLARINI ÇAĞIRDILAR

Buna göre günlerdir yanan Proletarsk petrol rafinerisinin söndürülmesi için din adamları çağırıldı.

Din adamlarının rafinerideki yangının söndürülmesi için dua ettiği görüldü.