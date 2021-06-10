Rusya’da günlük vaka sayısı son 3 ayın en yüksek seviyesinde

Rusya'da son 24 saat içinde 11 bin 699 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, günlük vaka sayısının 6 Mart'tan bu yana ilk kez 11 binin üstüne çıktığı belirtildi.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 11 bin 699 koronavirüs vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre yüzde 12.41 daha yüksek olduğu kaydedildi.

ÜLKEDEKİ TOPLAM VAKA 5 MİLYONU AŞTI

Ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 167 bin 949’a ulaştı. Son 24 saat içinde 383 kişinin koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiği, bunun bir önceki güne göre yüzde 4.01 daha düşük olduğu belirtildi. Böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 125 bin 278 oldu. Son bir gün içinde 10 bin 96 kişi iyileşirken, şimdiye kadar iyileşen hasta sayısı 4 milyon 771 bin 995’e yükseldi.

EN ÇOK VAKA MOSKOVA'DA GÖRÜLÜYOR

Moskova 5 bin 245 yeni vaka ile en yüksek vaka sayısının görüldüğü bölge olurken, onu 859 vaka ile St. Petersburg, 801 yeni vaka ile Moskova Bölgesi izledi.

SON 3 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Rusya’da günlük vaka sayısı mart ayından bu yana ilk kez 9 Haziran’da 10 binin üstüne çıkmıştı. Ocak ayından bu yana en yüksek vaka sayısının görüldüğü başkent Moskova’nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, maske ve eldiven kullanımı üzerindeki denetimin sıkılaştırılacağını kaydetti.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), vakaların artmasının nedeni olarak ihtiyati tedbirlere uyulmamasını gösterdi.