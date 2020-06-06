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Rusya'da güvenlik görevlisi tek yumrukla nakavt etti

Rusya'da güvenlik görevlisi tek yumrukla nakavt etti

Bir süpermarketin güvenlik görevlisi, market çalışanlarına hakaret eden adamı tek yumrukla yere serdi. O anlar markete ait güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.