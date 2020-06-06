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    Rusya'da güvenlik görevlisi tek yumrukla nakavt etti

    Bir süpermarketin güvenlik görevlisi, market çalışanlarına hakaret eden adamı tek yumrukla yere serdi. O anlar markete ait güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
    • DHA
    • 06.06.2020 - 16:51
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    Rusya'da güvenlik görevlisi tek yumrukla nakavt etti

    Rusya’nın Çelyabinsk kentinde demir yolu personeli üniforması ve topuklu ayakkabı giyen bir adam, alışveriş yapmak için gittiği süpermarkette çalışanlara hakaret edince, devreye marketin güvenlik görevlisi girdi.

    Güvenlik görevlisi müşteriyi dışarmak için uyarıda bulundu.

    ÇALIŞANLARA HAKARET ETTİ

    Uyarıya sert karşılık veren müşteri güvenlik görevlisinin eline vurarak, tepki gösterdi. Olaya sinirlenen güvenlik görevlisi, market çalışanlarına hakaret eden müşteriyi dövdü.

    Markette olay çıkardı, güvenlikten yumruk yedi İZLE

    O AN

    Tek yumrukla müşteriyi nakavt eden güvenlik görevlisinin o anları kamerayla saniye saniye kaydedildi.

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