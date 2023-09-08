Rusya'da halk yerel seçimler için sandık başında Rusya’da Ukrayna’dan işgal edilen 4 bölgenin aralarında bulunduğu toplam 80 bölgede yerel seçimler başladı. 10 Eylül’de tamamlanacak seçimlerde 35 binden fazla sandık görevlisi hazır bulunacak.

İHA

Rusya'da halk, Ukrayna’dan işgal edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson’un da aralarında bulunduğu 80 bölgede vali, bölge başkanı, belediye başkanı ve meclis üyelerini seçmek için bugün sandık başına gitti.

Yapılan seçimler kapsamında; 21 bölgenin başkanı, 20 bölgenin yerel milletvekilleri, 17 bölgede belediye meclis üyeleri seçilecek.

35 binden fazla sandık görevlisi iş başında

Moskova belediye başkanı ve Moskova bölge valisinin belirleneceği seçimlerde ayrıca Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da ölüm ve istifalar nedeniyle boşalan 4 sandalye için Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti, Krasnoyarsk bölgesi, Lipetsk bölgesi ve Rusya’nın Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım’da milletvekilleri seçilecek.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, 10 Eylül’de tamamlanacak seçimlerde 35 binden fazla sandık görevlisinin hazır bulunduğunu duyururken internet üzerinden yapılan seçimlerde ise aksamalar meydana geldi.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova oy verme işleminin yapıldığı internet sitesine öğle saatlerine kadar 5 binin üzerinde siber saldırı yapıldığını belirterek Rus uzmanların bu girişimleri etkisiz hale getirdiğini ancak saldırıların hala devam ettiğini aktardı.

Ukrayna ve ABD’den tepki

Rusya’da yapılan seçimlere Ukrayna’dan ilk tepki geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın işgali altındaki bölgeler ve Kırım’da düzenlenen seçimlerin hukuki bir bağlayıcılığı bulunmadığı ve geçersiz olduğu ifade edilerek, Ukraynalılardan seçimleri boykot etmeleri istendi.

Seçimlerle ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Washington’un Rusya’nın Ukrayna topraklarının herhangi bir bölümüne yönelik iddialarını kesinlikle kabul etmediği belirtildi.

Rusya’nın bu bölgelerde düzenlediği seçimlerin meşru olmadığı kaydedilen açıklamada, “Uluslararası gözlemciler de dahil olmak üzere Rusya’nın sözde seçimlerine destek verenlere vize kısıtlaması uygulanabileceğini hatırlatmak isteriz” ifadelerine yer verildi.

Oy verme işlemi bölgelerin çoğunda 3 gün boyunca devam edecek. Bugün yerel saatle 08.00'de açılan sandıklar, Pazar günü 20.00'de kapanacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)