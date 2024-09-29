Rusya'da hastanın makatından çıkan cisim doktorların bile ağzını açık bıraktı
Haber Merkezi

Rusya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Ülkeye bağlı Novgorod kentinde ismi açıklanmayan bir erkek hasta, şiddetli ağrıları nedeniyle hastaneye geldi.

KAVANOZ BULUNDU

Acil serviste çekilen röntgende doktorlar hastanın rektumunda 0.5 litrelik cam kavanoz buldu.

AMELİYATLA ÇIKARILDI

Doktorlar hastayı acilen ameliyata alındı.

Camın parçalanmaması için yoğun çaba sarf eden doktorlar, kavanozu güçlükle çıkardı.

"ÖLÜMCÜL SONUÇLARI OLABİLİR"

Kavanozun sivri parçalarının hastaya saplanmasının iç organlarını parçalayıp ölümcül sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

Furkan Can
Furkan Can
Editor