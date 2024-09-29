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Rusya'da hastanın makatından çıkan cisim doktorların bile ağzını açık bıraktı

Rusya'da hastanın makatından çıkan cisim doktorların bile ağzını açık bıraktı Novgorod kentinde bir hastanenin acil servisine başvuran erkek hastanın makatında doktorlar 0.5 litrelik cam kavanoz tespit etti. Hasta acilen ameliyata alınırken, cam kavanoz doktorların uzun çabası sonucu parçalanmadan çıkarıldı.