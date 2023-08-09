Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bulunan Sergiyev Posad kentinde bulunan bir fabrikada patlama meydana geldi.
Rus medyası, patlamanın bir havai fişek deposunda meydana geldiğini, 45 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Ukrayna'dan 'silah fabrikası patladı' iddiası
Söz konusu olayın ardından Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Gerashchenko, patlama sonrası yükselen dumanların fotoğrafını paylaşarak, “Rus medyası patlamanın havai fişek olduğunu söylemek için acele etti. Ancak pirotekniklerin patladığı videolara bakarsak, fabrikadaki patlamanın pirotekniklere benzemediğini görüyoruz. Fabrika 'özel askeri operasyon' için askeri ürünler üretmek için kullanılıyordu.
Yani aslında orada patlayan neydi, medya söylemiyor ama havai fişek değildi. Tek bir patlamadan kaynaklanan bir mantar bulutu görüyoruz. Piroteknik olsaydı farklı yönlerde patlamalar olurdu” ifadelerini kullandı.