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    Rusya'da havai fişek otobüsün üstüne düştü

    Garajda park halinde duran otobüsün üzerine düşüp yangına neden olan havai fişeğe, polis müdahale etti.
    • İHA
    • 13.10.2021 - 15:46
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 16:22
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    Rusya'da havai fişek otobüsün üstüne düştü

    Rusya'nın Kamçatka bölgesinde, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından atılan havai fişek, garajdaki belediye otobüslerinden birinin üzerine düştü.

    YANGIN ÇIKTI

    Otobüsün üzerinden alevler yükselirken, durumu fark eden devriye polisleri hemen bölgeye geldi.

    Rusya da havai fişek otobüsün üstüne düştü #1

    OTOBÜSE TIRMANIP MÜDAHALE ETTİ

    Polislerden biri, yangının yayılmasını önlemek için otobüsün üzerine çıktı. Yangın söndürme tüpüyle müdahale sonucu garajdaki yaklaşık 20 otobüsün yanmasının önüne geçildi.

    Rusya da havai fişek otobüsün üstüne düştü #2

    OLAY ANI KAMERADA

    Yaşananlar güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedilirken, havai fişekleri atanların bulunması için çalışma başlatıldı.

    Rusya'da havai fişekler belediye otobüsünün üstüne düştü

    Rusya da havai fişek otobüsün üstüne düştü #3

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