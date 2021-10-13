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Rusya'da havai fişek otobüsün üstüne düştü

Rusya'da havai fişek otobüsün üstüne düştü

Garajda park halinde duran otobüsün üzerine düşüp yangına neden olan havai fişeğe, polis müdahale etti.