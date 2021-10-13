- Haberler
- Dünya Haberleri
- Rusya'da havai fişek otobüsün üstüne düştü
Rusya'da havai fişek otobüsün üstüne düştü
Garajda park halinde duran otobüsün üzerine düşüp yangına neden olan havai fişeğe, polis müdahale etti.
- İHA
- 13.10.2021 - 15:46
- Güncelleme : 13.10.2021 - 16:22
Rusya'nın Kamçatka bölgesinde, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından atılan havai fişek, garajdaki belediye otobüslerinden birinin üzerine düştü.
YANGIN ÇIKTI
Otobüsün üzerinden alevler yükselirken, durumu fark eden devriye polisleri hemen bölgeye geldi.
OTOBÜSE TIRMANIP MÜDAHALE ETTİ
Polislerden biri, yangının yayılmasını önlemek için otobüsün üzerine çıktı. Yangın söndürme tüpüyle müdahale sonucu garajdaki yaklaşık 20 otobüsün yanmasının önüne geçildi.
OLAY ANI KAMERADA
Yaşananlar güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedilirken, havai fişekleri atanların bulunması için çalışma başlatıldı.
Rusya'da havai fişekler belediye otobüsünün üstüne düştü