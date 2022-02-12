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Rusya'da hurda otomobil parçalarını heykele dönüştürüyor

Rusya'da hurda otomobil parçalarını heykele dönüştürüyor

Rusya’nın Krasnoyarsk’a bağlı Divnogorsk'ta yaşayan Sergey Kulagin hurda otomobil parçalarını geri dönüşüm yolu ile tekrar kazanmak için heykel ve çeşitli mekanizmalar üretiyor.