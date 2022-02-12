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- Rusya'da hurda otomobil parçalarını heykele dönüştürüyor
Rusya'da hurda otomobil parçalarını heykele dönüştürüyor
Rusya’nın Krasnoyarsk’a bağlı Divnogorsk'ta yaşayan Sergey Kulagin hurda otomobil parçalarını geri dönüşüm yolu ile tekrar kazanmak için heykel ve çeşitli mekanizmalar üretiyor.
- AA
- 12.02.2022 - 04:33
Rusya'da yaşayan Sergey Kulagin (39) geri dönüşüm yolu ile heykel ve çeşitli mekanizmalar üretiyor.
KENT SAKİNLERİ İÇİN MÜZE
Aynı zamanda oto servisine sahip Kulagin, bölgenin ekolojisinin korunması ve bölgeye gelen turistler ile kent sakinlerine yönelik müze oluşturuyor.