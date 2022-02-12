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    Rusya'da hurda otomobil parçalarını heykele dönüştürüyor

    Rusya’nın Krasnoyarsk’a bağlı Divnogorsk'ta yaşayan Sergey Kulagin hurda otomobil parçalarını geri dönüşüm yolu ile tekrar kazanmak için heykel ve çeşitli mekanizmalar üretiyor.
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    • 12.02.2022 - 04:33
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    Rusya'da hurda otomobil parçalarını heykele dönüştürüyor

    Rusya'da yaşayan Sergey Kulagin (39) geri dönüşüm yolu ile heykel ve çeşitli mekanizmalar üretiyor.

    KENT SAKİNLERİ İÇİN MÜZE

    Aynı zamanda oto servisine sahip Kulagin, bölgenin ekolojisinin korunması ve bölgeye gelen turistler ile kent sakinlerine yönelik müze oluşturuyor.

    Rusya da hurda otomobil parçalarını heykele dönüştürüyor #1

    Rusya da hurda otomobil parçalarını heykele dönüştürüyor #2

    Rusya da hurda otomobil parçalarını heykele dönüştürüyor #3

    Rusya da hurda otomobil parçalarını heykele dönüştürüyor #4

    Rusya da hurda otomobil parçalarını heykele dönüştürüyor #5

    Rusya da hurda otomobil parçalarını heykele dönüştürüyor #6

    Rusya da hurda otomobil parçalarını heykele dönüştürüyor #7

    Rusya da hurda otomobil parçalarını heykele dönüştürüyor #8

    Rusya da hurda otomobil parçalarını heykele dönüştürüyor #9

    Rusya da hurda otomobil parçalarını heykele dönüştürüyor #10

    Rusya da hurda otomobil parçalarını heykele dönüştürüyor #11

    Rusya da hurda otomobil parçalarını heykele dönüştürüyor #12

    Rusya da hurda otomobil parçalarını heykele dönüştürüyor #13

    Rusya da hurda otomobil parçalarını heykele dönüştürüyor #14

    Rusya da hurda otomobil parçalarını heykele dönüştürüyor #15


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