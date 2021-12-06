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    Rusya'da ilk Omicron vakası görüldü

    Güney Afrika'dan dönen iki yolcuda yeni varyant tespit edildi.
    • AA
    • 06.12.2021 - 14:00
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 14:44
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    Rusya'da ilk Omicron vakası görüldü

    Koronavirüsün yeni varyantı Omicron'a Rusya'da da rastlandı.

    Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, Güney Afrika’dan gelen iki kişide Omicron'a rastlandığını açıkladı.

    TÜM ÖNLEMLER ALINACAK

    Açıklamada, Rusya nüfusunun Omicron varyantından korunması için gerekli tüm önlemlerin alınacağı kaydedildi.

    KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

    Yaklaşık 144 milyon nüfuslu Rusya'da 282 binden fazla kişinin hayatına mal olan koronavirüs, bugüne kadar 9,8 milyon kişide görüldü.

    Rusya da ilk Omicron vakası görüldü #1

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