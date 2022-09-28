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    Rusya'da işlemleri tamamlanan vatandaşlar, cepheye uğurlandı

    Rusya'da geçen hafta kısmi seferberliğin ilan edilmesinin ardından başkent Moskova’da kurulan askerlik şubelerinde vatandaşlar işlemlerini yaptırarak birliklerine sevk edildi.
    • 28.09.2022 - 20:22
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    Rusya'da işlemleri tamamlanan vatandaşlar, cepheye uğurlandı

    Kısmi seferberlik ilan eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısının ardından cepheye gidişler hız kazandı.

    Putin'in çağrısı, 300 bin tecrübeli askerin savaşa katılmasını kapsıyor.

    Aileler, cepheye giden vatandaşları uğurladı

    Aileler, cepheye giden yakınlarını uğurlarken objektiflere yansıdı. Veda sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

    Başkent Moskova'da kurulan askerlik şubelerinde vatandaşlar, işlemlerini yaptırarak birliklerine sevk edildi.

    Rusya da işlemleri tamamlanan vatandaşlar, cepheye uğurlandı #1

    Rusya da işlemleri tamamlanan vatandaşlar, cepheye uğurlandı #2

    Rusya da işlemleri tamamlanan vatandaşlar, cepheye uğurlandı #3

    Rusya da işlemleri tamamlanan vatandaşlar, cepheye uğurlandı #4

    Rusya da işlemleri tamamlanan vatandaşlar, cepheye uğurlandı #5

    Rusya da işlemleri tamamlanan vatandaşlar, cepheye uğurlandı #6

    Rusya da işlemleri tamamlanan vatandaşlar, cepheye uğurlandı #7

    Rusya da işlemleri tamamlanan vatandaşlar, cepheye uğurlandı #8


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