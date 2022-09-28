- Haberler
- Dünya Haberleri
- Rusya'da işlemleri tamamlanan vatandaşlar, cepheye uğurlandı
Rusya'da işlemleri tamamlanan vatandaşlar, cepheye uğurlandı
Rusya'da geçen hafta kısmi seferberliğin ilan edilmesinin ardından başkent Moskova’da kurulan askerlik şubelerinde vatandaşlar işlemlerini yaptırarak birliklerine sevk edildi.
- 28.09.2022 - 20:22
Kısmi seferberlik ilan eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısının ardından cepheye gidişler hız kazandı.
Putin'in çağrısı, 300 bin tecrübeli askerin savaşa katılmasını kapsıyor.
Aileler, cepheye giden vatandaşları uğurladı
Aileler, cepheye giden yakınlarını uğurlarken objektiflere yansıdı. Veda sırasında duygu dolu anlar yaşandı.
Başkent Moskova'da kurulan askerlik şubelerinde vatandaşlar, işlemlerini yaptırarak birliklerine sevk edildi.