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- Rusya'da Joseph Stalin'i anma törenine katılım düşük oldu
Rusya'da Joseph Stalin'i anma törenine katılım düşük oldu
Ruslar, Komünist Partisi Genel Sekreteri Stalin'i unutmadı. Ancak Kızıl Meydan'da düzenlenen törende istenen kalabalık toplanamadı.
- AA & Ensonhaber
- 21.12.2021 - 14:15
- Güncelleme : 21.12.2021 - 14:17
Joseph Stalin'in 142’nci doğum günü nedeniyle program düzenlendi.
Rusya Komünist Partisi, Sovyet devlet adamı ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Stalin'i törenle andı.
STALIN'İ ANDILAR
Katılımcılar, soğuk havaya rağmen Tarihi Kızıl Meydan’da ellerinde karanfillerle toplandı.
Tören kapsamında, Sovyetler Birliği'nin simge isimlerinden Stalin’in anıtının bulunduğu alana karanfil bırakıldı.
DÜŞÜK KATILIM
Ancak törene katılımın düşük olması dikkat çekti. Katılımcılar, bayraklarla Kızıl Meydan'da yürüdü.
HEYKELİNİ ZİYARET ETTİLER
Programda yer alan az sayıda Komünist Partisi üyeleri, Stalin'in heykelini ziyaret ettikten sonra, tarihi meydandan ayrıldı.