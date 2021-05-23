Rusya’da talimatlarına uymayan kaplana sopalarla müdehale eden sirk görevlisi, uğradığı saldırı sonucu yaralandı.

Rusya’da düzenlenen sirkte kaplan dehşeti yaşandı.

Ülkenin Novosibirsk kentinde sirk görevlisi gösteri esnasında yüzlerce kişinin önünde kaplanın saldırısına uğradı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar, gösteriyi lzlemek için gelen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Görüntülerde, sahneye çıkan kaplanların yere yatarak birbirleriyle oyun oynadığı, daha sonra sirk görevlisinin sahneye gelişiyle kaplanlardan birinin eğitmene saldırdığı görüldü.

Rusya’da kaplan sirkte eğitmenine saldırdı VİDEO

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TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Rus medyası, yaralanan eğitmenin yaralandığını tedavisi için hastaneye kaldırıldığını aktardı.