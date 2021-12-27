Kar fırtınasına yakalanan çok sayıda araç zincirleme kaza yaparken 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Rusya'ya bağlı Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Ufa'da, hızı saatte 20 kilometreye ulaşan kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi.

Hava sıcaklığının -20'leri bulduğu kentin Orenburg otoyolu üzerinde de bazı araçlar kontrolünü kaybetti.

22 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Aralarında tır, kamyon, otobüs ve otomobillerin de bulunduğu 22 araç, hem fırtına hem de görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zincirleme kaza yaptı.

Rusya'da kar fırtınası: 22 araç birbirine girdi ViDEO

1 ÖLÜ, 18 YARALI

Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma aracı gönderildi. Otoyolun trafiğe kapatılmasının ardından kazaya karışan araçlarda bulunan kişiler, ekipler tarafından kurtarıldı. Hafif yaralanan 18 kişi hastaneye sevk edildi.

Ekipler, kazaya karışan 22 aracı yoldan kaldırmak için yoğun çaba harcadı. Büyük hasar alan araçlar vinçler ile kaldırılırken, bazı araçlar ise insanlar tarafından itilerek otoyoldan çıkarıldı ve yol saatler sonra tekrar trafiğe açıldı.

YETKİLİLERDEN 'YOLA ÇIKMAYIN' UYARISI

Valilik, kar fırtınasının devam edeceğini belirtirken, sürücülere mümkün olduğunca yola çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.