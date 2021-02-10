Euro
8.5792
0.1%
Dolar
7.0747
0.09%
Altın
419.06
0.44%
Borsa
1.544
0%
Bitcoin
328.000
-4.28%
EXEN Coin
16.27
1.94%
13ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 13 C

    Rusya’da kar kütlesi çocuğun üzerine düştü

    Bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi, apartman girişinde duran bir çocuğun üzerine düştü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 10.02.2021 - 09:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya’da kar kütlesi çocuğun üzerine düştü

    Rusya’nın Primorsky bölgesindeki Nakhodka kentindeki bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi, apartman girişinde duran bir çocuğun üzerine düştü.

    O sırada apartman girişinde bulunan bir kadın ise çocuğu karların arasından kurtarmaya çalıştı.

    YARA ALMADAN ATLATTI

    Rus medyası, çocuğun kazayı şans eseri yara almadan atlattığını duyurdu.

    Primorsky Bölge Savcılığını, apartmanın çatısını temizletmekle yükümlü olan bina yöneticisine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

    Rusya’da çatıda biriken kar kütlesi, çocuğun üzerine düştü İZLE

    Rusya’da kar kütlesi çocuğun üzerine düştü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir