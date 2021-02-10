Haberler

Dünya Haberleri

Rusya’da kar kütlesi çocuğun üzerine düştü

Rusya’da kar kütlesi çocuğun üzerine düştü

Bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi, apartman girişinde duran bir çocuğun üzerine düştü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.