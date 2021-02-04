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    Rusya'da kar kütlesinin çatıdan düşme anı

    Evin çatısında biriken kar kütlesini temizlemek isteyen vatandaş, talihsizlik yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 17:02
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 17:55
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    Rusya'da kar kütlesinin çatıdan düşme anı

    Sert hava koşullarının yaşandığı Rusya'da güvenlik kamerasına yansıyan olay, izleyenleri hayrete düşürdü.

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Rus vatandaş, halatın ucuna bağladığı ağırlıkla evin çatısında biriken kar kütlesini temizlemeye çalıştı.

    KAR BİRİKİNTİSİNİN ALTINDA KALDI

    Halatı çatıya fırlatan kişi, kar birikintisinin çatıdan büyük yoğunlukta düşeceğini hesaba katmadı.

    Bir anda kar yığınının altında kalan kişi, bir süre sonra ayağa kalkarken, sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

    Rusya'da kar kütlesinin altında kalan adam ViDEO

    Rusya da kar kütlesinin çatıdan düşme anı #1

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