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    Rusya'da kargo uçağı sert iniş yaptı

    Rusya'da 150 ton yük taşıyan kargo uçağı, acil iniş sırasında kontrolden çıkarken, pistte sürüklenen uçak kullanılmaz hale geldi.
    • DHA
    • 14.11.2020 - 01:20
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 02:23
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    Rusya'da kargo uçağı sert iniş yaptı

    Rusya’nın Novosibirsk kentinde 150 ton yük taşıyan An-124 tipi kargo uçağı, Tolmachevo Havaalanı’na teknik arıza sonucu acil iniş yaptı. Uçağın iniş yaptığı sırada kontrolden çıktığı ve pistte sürüklendiği belirtildi.

    "İKİNCİ MOTORDA ARIZA ÇIKTI"

    Tass'ın haberine kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edilirken; uçağın pilotu Evgeny Solovyov, “İkinci motorda arıza sonucu güç kesildi. Havaalanına geri döndük” dedi.

    Rusya'da kargo uçağı sert iniş yaptı-Video

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