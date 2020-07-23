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    Rusya’da kasadan para çalan kedi

    Bir kafeye girerek kasadan tomarla para çalan kedi, kafe çalışanları tarafından suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 23.07.2020 - 09:26
    • Güncelleme : 23.07.2020 - 09:26
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    Rusya’da kasadan para çalan kedi

    Rusya’nın Krasnodar bölgesine bağlı Anapa kentinde bir kafeye giren kedi, kasa bölümüne giderek burada sarılmış haldeki para balyasını ağzına aldı ve kafeden çıkmaya çalıştı.

    Kafe çalışanları kedinin ağzındaki parayı fark etti ve onu suçüstü yakaladı.

    BU KEZ MÜŞTERİ YAKALADI

    Sokağa yeniden salınan ve hırsızlığı alışkanlık haline getiren kedi, başka bir gün ise kafe müşterilerine yakalandı. Yine ağzına aldığı bir tomar parayı ağzıyla taşırken müşteriler tarafından fark edilen kedi, bu denemesinde de başarısız oldu.

    Rusya’da kasadan para çalan kedi ViDEO

    YEMEK VERSELER DE ÇALMAYA DEVAM EDİYOR

    Kafenin güvenlik kameralarına yakalanan hırsızlık olayı, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Kafe sahipleri, sürekli para çalmaya çalışan kediye yemek verdiklerini fakat kedinin yine de para çalmaya çalıştığını söyleyerek, hırsızlığı alışkanlık haline getirdiğini savundu.

    Rusya’da kasadan para çalan kedi #1

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