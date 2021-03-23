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Rusya’da kaza yapan otomobil ortadan ikiye bölündü

Rusya’da kaza yapan otomobil ortadan ikiye bölündü

Karşı yönden gelen bir araç ile çarpışan otomobil ortadan ikiye bölünürken, her iki sürücü de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.