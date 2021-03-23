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    Rusya’da kaza yapan otomobil ortadan ikiye bölündü

    Karşı yönden gelen bir araç ile çarpışan otomobil ortadan ikiye bölünürken, her iki sürücü de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
    • İHA
    • 23.03.2021 - 07:22
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 07:33
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    Rusya’da kaza yapan otomobil ortadan ikiye bölündü

    Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki Gelencik kasabasında gece saatlerinde ana yolda yüksek süratte seyir eden bir araç, ana yoldan geçiş yapmak isteyen bir otomobili son anda fark etti.

    Fren yapmasına rağmen duramayan araç, otomobilin bagaj bölümüne tüm hızıyla çarptı.

    EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE KURTULDU

    Çarpmanın etkisi ile otomobil ortadan ikiye bölünürken, ona çarpan araç ise kazaya rağmen duramayarak ilerlemeye devam etti.

    İkiye bölünen aracın sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

    Araç sürücüsünün hastanede kısa süren tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtilirken, çarpan aracın sürücüsünün de durumunun iyi olduğu kaydedildi.

    Rusya'da başka bir araca çarpan otomobil, ikiye bölündü İZLE

    Rusya’da kaza yapan otomobil ortadan ikiye bölündü #1

    Rusya’da kaza yapan otomobil ortadan ikiye bölündü #2

    Rusya’da kaza yapan otomobil ortadan ikiye bölündü #3

    Rusya’da kaza yapan otomobil ortadan ikiye bölündü #4

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