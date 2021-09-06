Euro
9.8393
-0.56%
Dolar
8.2917
-0.16%
Altın
486.22
-0.4%
Borsa
1.475
0.46%
Bitcoin
424.577
2.36%
EXEN Coin
24.65
-2.53%
24ºC
İstanbul
Sağanak yağış 24 C

    Rusya’da kelepçelediği genç kadına günlerce tecavüz etti

    Evli şirket müdürü, sosyal medyadan tanıştığı 23 yaşındaki genç kadının ellerini kelepçeleyerek garaja kilitledi. 10 gün boyunca tecavüze uğrayan genç kadın, polisin takibi sonucunda kurtarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 11:14
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 12:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya’da kelepçelediği genç kadına günlerce tecavüz etti

    Rusya'da evli şirket müdürü 39 yaşındaki Sergei Sveshnikov, 23 yaşındaki Elizaveta Babikova isimli genç kadınla sosyal medyadan tanıştı.

    Bir süre görüşen ikili, buluşmaya karar verdi.

    Genç kadını siyah cipine alan Sveshnikov, bir süre ilerledikten sonra önlerine çıkan ilk durakta aracını stop ettirdi.

    BIÇAKLA KORUNMAYA ÇALIŞAN KADINI KELEPÇELEDİ

    Ne olduğunu anlamayan Elizaveta Babikova, telaşa kapıldı. Bu sırada Sergei Sveshnikov, genç kadından iç çamaşırını çıkarmasını istedi.

    Bu isteği reddeden genç kadın, cinsel ilişki istemediğini söyledi. Sveshnikov diretince genç kadın, çantasından çıkardığı bıçakla kendisini korumaya çalıştı.

    Ancak gözü dönen Sveshnikov, yanında getirdiği kelepçeyle genç kadını hareket edemez hale getirdi.

    Rusya’da kelepçelediği genç kadına günlerce tecavüz etti #1

    10 GÜN BOYUNCA TECAVÜZ ETTİ

    Sonrasında genç kadını evinin bagajına götüren Sergei Sveshnikov, burada 10 gün boyunca tecavüz etti.

    Genç kadın, polis ekiplerinin takibi ve çalışması sonucu kurtarılırken, evli müdürün işlediği tüm suçlardan önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkacağı belirtildi.

    Olayın duyulmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.

    Rusya’da kelepçelediği genç kadına günlerce tecavüz etti #2

    Rusya’da kelepçelediği genç kadına günlerce tecavüz etti #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir