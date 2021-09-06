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- Rusya’da kelepçelediği genç kadına günlerce tecavüz etti
Rusya’da kelepçelediği genç kadına günlerce tecavüz etti
- Haber Merkezi
- 06.09.2021 - 11:14
- Güncelleme : 06.09.2021 - 12:26
Rusya'da evli şirket müdürü 39 yaşındaki Sergei Sveshnikov, 23 yaşındaki Elizaveta Babikova isimli genç kadınla sosyal medyadan tanıştı.
Bir süre görüşen ikili, buluşmaya karar verdi.
Genç kadını siyah cipine alan Sveshnikov, bir süre ilerledikten sonra önlerine çıkan ilk durakta aracını stop ettirdi.
BIÇAKLA KORUNMAYA ÇALIŞAN KADINI KELEPÇELEDİ
Ne olduğunu anlamayan Elizaveta Babikova, telaşa kapıldı. Bu sırada Sergei Sveshnikov, genç kadından iç çamaşırını çıkarmasını istedi.
Bu isteği reddeden genç kadın, cinsel ilişki istemediğini söyledi. Sveshnikov diretince genç kadın, çantasından çıkardığı bıçakla kendisini korumaya çalıştı.
Ancak gözü dönen Sveshnikov, yanında getirdiği kelepçeyle genç kadını hareket edemez hale getirdi.
10 GÜN BOYUNCA TECAVÜZ ETTİ
Sonrasında genç kadını evinin bagajına götüren Sergei Sveshnikov, burada 10 gün boyunca tecavüz etti.
Genç kadın, polis ekiplerinin takibi ve çalışması sonucu kurtarılırken, evli müdürün işlediği tüm suçlardan önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkacağı belirtildi.
Olayın duyulmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.