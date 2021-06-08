Rusya'da kırmızı ışıkta geçen cip, trenin altında kaldı

Rusya'da hızlı giden bir cip, kırmızı ışıkta durmayarak hemzemin geçitten geçmeye çalıştı, o esnada gelen yolcu treninin altında kaldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ne bağlı tatil kasabalarından olan Anapa'da geçtiğimiz pazar günü hızla giden bir cip kırmızı ışığa aldırmayarak hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada seyir halindeki yolcu treni tarafından biçildi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ, 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aracı önünde sürüklemeye başlayan tren, yüksek hızı nedeni ile metrelerce sonra durabildi. Kazada araç sürücüsü ve yanındaki yolcu feci şekilde can verdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olay yerinde çok sayıda kurtarma ekibinin sevk edildiği belirtilerek, aracın içerisinde sıkışan 50 yaşındaki sürücü ve 49 yaşındaki yolcunun cansız bedenlerinin güçlükçe çıkarıldığı ifade edildi.

Bakanlık, kaza ile ilgili soruşturma açıldığını duyurarak, kurtarma çalışmalarının ardından aksayan tren seferlerinin normal seyrine döndüğünü açıkladı.