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    Rusya'da kısmi seferberlik: 200 bin kişi askere çağrıldı

    Geçtiğimiz haftalarda kısmi seferberliğin ilan edildiği Rusya'da, bu güne kadar 200 bin kişinin askere çağrıldığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 13:08
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 13:27
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    Rusya'da kısmi seferberlik: 200 bin kişi askere çağrıldı

    Rusya-Ukrayna arasında 8'inci ayına girilen savaş, hız kesmeden devam ediyor...

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki 4 ayrılıkçı bölgenin kendi ülkesine katılması için aldığı referandum kararının ardından, kısmi seferberlik ilan etti.

    Kısmi seferberliğin ilanının ardından, Ruslar ülkelerinden kaçmaya başladı. Savaş karşıtı Ruslar ülkelerinden hızla kaçarken, bilet fiyatları da tavan yaptı.

    Genç kesim ülkesini terk ederken, yaş ortalaması yüksek olan binlerce Rus ise orduya teslim oldu. Askerler orduya dahil edilirken, eğitimler de hızla sürdürülüyor.

    200 bin kişi askere çağrıldı

    Edinilen son dakika bilgisine göre ise asker eksiği çeken Rusya'nın, şimdiye dek 200 bin kişiyi kısmi seferberlik kapsamında askere çağırdığı açıklandı.

    Rusya da kısmi seferberlik: 200 bin kişi askere çağrıldı #1


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