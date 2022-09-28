Rusya'da kısmı seferberlik sonrası ilk yedek askerler eğitime başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmı seferberlik çağrısı sonrasında, Kaliningrad'da 300 bin yedek asker eğitim yerine yerleşti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki 4 ayrılıkçı bölgenin, Rusya'ya katılması için referandum kararı almasının ardından, ulusa seslendiği sırada kısmi askeri seferberlik ilan ettiğini duyurdu.

Seferberlik, 21.09.2022 tarihinden itibaren geçerli olacağı çağrısını yapmıştı.

İlan edilen seferberlik sonrasında ülkeyi terk eden Rus sayısı her geçen gün artarken birçok Rus, Türkiye'yi tercih etti.

300 bin yedek asker eğitime başladı

Kısmi seferberlik ilanının ardından birliklerine teslim olan ilk yedek askerler Rusya'nın batısındaki Kaliningrad'da 300 bin yedek askerle eğitimlere başladı.

Farklı alanlarda eğitim verildi

Baltık filosu eğitim sahasında toplanan ilk yedek askerler, kıdemli komutanlar tarafından eğitime alındı. Yedek askerlere silah, teknik, taktik, sağlık, iletişim ve konum belirleme gibi eğitimler verildi.

Eğitim alan askerler anlattı

Eğitimlere katılan Aleksandr, "Burada normal bir şekilde eğitimlerimize devam ediyoruz. İlk eğitimlerimizde poligon atışları yaptık" dedi.

"Neden burda olmayayım ki"

Seferberlik ilanının ardından ülkesini savunmak üzere orduya katıldığını söyleyen askerlerden biri olan Andrey ise, "Neden burda olmayayım ki? Putin'in açıklamasından sonra ülkemizi savunmak için hemen orduya katıldım. Ben kendimi hazır hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Hem teorik hem uygulamalı eğitim

Teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor Rusya Savunma Bakanlığı, eğitimlere dair görüntüler paylaşırken, askerlerin silah ve diğer teçhizatların bakımları konusunda da eğitim aldığı belirtildi.

"Silahlı ve teknik eğitimlerimiz oluyor"

İHA'nın haberine göre, yedek askerlere eğitim veren komutanlardan biri ise, "Yedek askerlere kamuflajlarıyla eğitimlere alıyoruz. Saha çalışmalarında silahlı ve teknik eğitimlerimiz oluyor.Ayrıca teorik eğitimlerimizle de askerleri yetiştiriyoruz." dedi.