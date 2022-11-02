Rusya'da kısmi seferberlikteki 87 bin asker özel harekat bölgesine gönderildi

Kısmi seferberliğin ilan edildiği Rusya'da, bu güne kadar 300 bin kişi orduya katıldı. Çeşitli eğitimler alan askerlerden 87 bin kişi Ukrayna'daki özel harekat bölgesinde görev aldı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 8 ay geride kaldı.

Tüm şiddetiyle devam eden savaşta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik ilan etmişti.

Bunun üzerine savaştan kaçan siviller farklı ülkelere yerleşirken, yaş ortalaması yüksek olan binlerce Rus ise orduya teslim oldu.

300 bin yedek asker eğitim gördü

İHA'nın aktarımına göre; orduya alınan 300 bin yedek askere kapsamlı eğitim verildi.

Bazı askerlerin eğitimleri hala devam ederken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu eğitimleri tamamlanan 87 bin askerin Ukrayna'daki özel harekat bölgesine gönderildiğini açıkladı.

"195 bin ruble maddi destek verildi"

Askere alınan her yedek askere ödenek çıkarıldığını belirten Şoygu, "29 Ekim'de kısmi seferberlik süreci tamamlanırken, şubelerdeki tüm eksiklikler giderildi. Seferberlik yoluyla askere çağrılanlara yaşadıkları yerler göz önüne alınarak en az 195 bin ruble (59 bin TL) maddi destek sağlandı." dedi.

"Çalışmaları 3 bin eğitmen yürüttü"

Özel harekat bölgesine gönderilen askerlerle ilgili konuşan Şoygu, "Kısmi seferberlik kararıyla askere çağrılan 300 bin kişiden 87 bin kişi, ek eğitim ve askeri koordinasyon faaliyetlerinden sonra silahlı faaliyet bölgelerine gönderildi. Kısmi seferberliğe katılanlarla çalışmaları özel askeri harekat bölgesinde muharebe deneyimi kazanan yaklaşık 3 bin eğitmen yürüttü. Oluşturulan birliklerin poligonlardaki askeri koordinasyon çalışmaları sona eriyor. Ana çabalar, sahra eğitimine, haberleşme, navigasyon ve keşif araçlarını kullanma becerilerine yoğunlaştırıldı." dedi.

"268 ağır silah yüklü araç imha edildi"

Ukrayna'daki askeri operasyonlar sırasında yabancı paralı askerlerin de etkisiz hale getirildiğini belirten Şoygu, "Son 2 haftada gerçekleştirilen özel askeri operasyon sırasında 190'dan fazla yabancı paralı asker, 74 tank, 235 muhtelif zırhlı araç ve 2 HIMARS rampası ve 268 ağır silah yüklü araç imha edildi. Yüksek hassasiyetli silahlarla yapılan atışlarla askeri altyapı tesislerinin yanı sıra Ukrayna'nın askeri potansiyelinin azaltılmasına etki eden tesisleri etkili biçimde imha etmeyi sürdürüyoruz. Bununla birlikte Ukrayna vatandaşlarının hayatını kaybetmelerinin önlenmesi için kapsamlı önlemler alınıyor." şeklinde konuştu.