Petrol
94.88
0.24%
Euro
18.4312
0.39%
Dolar
18.6173
0.17%
Altın
991.23
0.61%
Borsa
4084
0.73%
Bitcoin
385.556
-0.12%
BTXN Coin
10.25
-2.00%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Rusya'da kısmi seferberlikteki 87 bin asker özel harekat bölgesine gönderildi

    Kısmi seferberliğin ilan edildiği Rusya'da, bu güne kadar 300 bin kişi orduya katıldı. Çeşitli eğitimler alan askerlerden 87 bin kişi Ukrayna'daki özel harekat bölgesinde görev aldı.
    • 02.11.2022 - 11:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'da kısmi seferberlikteki 87 bin asker özel harekat bölgesine gönderildi

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 8 ay geride kaldı.

    Tüm şiddetiyle devam eden savaşta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik ilan etmişti.

    Bunun üzerine savaştan kaçan siviller farklı ülkelere yerleşirken, yaş ortalaması yüksek olan binlerce Rus ise orduya teslim oldu.

    300 bin yedek asker eğitim gördü

    İHA'nın aktarımına göre; orduya alınan 300 bin yedek askere kapsamlı eğitim verildi.

    Bazı askerlerin eğitimleri hala devam ederken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu eğitimleri tamamlanan 87 bin askerin Ukrayna'daki özel harekat bölgesine gönderildiğini açıkladı.

    Rusya da kısmi seferberlikteki 87 bin asker özel harekat bölgesine gönderildi #1

    "195 bin ruble maddi destek verildi"

    Askere alınan her yedek askere ödenek çıkarıldığını belirten Şoygu, "29 Ekim'de kısmi seferberlik süreci tamamlanırken, şubelerdeki tüm eksiklikler giderildi. Seferberlik yoluyla askere çağrılanlara yaşadıkları yerler göz önüne alınarak en az 195 bin ruble (59 bin TL) maddi destek sağlandı." dedi.

    Rusya da kısmi seferberlikteki 87 bin asker özel harekat bölgesine gönderildi #2

    "Çalışmaları 3 bin eğitmen yürüttü"

    Özel harekat bölgesine gönderilen askerlerle ilgili konuşan Şoygu, "Kısmi seferberlik kararıyla askere çağrılan 300 bin kişiden 87 bin kişi, ek eğitim ve askeri koordinasyon faaliyetlerinden sonra silahlı faaliyet bölgelerine gönderildi. Kısmi seferberliğe katılanlarla çalışmaları özel askeri harekat bölgesinde muharebe deneyimi kazanan yaklaşık 3 bin eğitmen yürüttü. Oluşturulan birliklerin poligonlardaki askeri koordinasyon çalışmaları sona eriyor. Ana çabalar, sahra eğitimine, haberleşme, navigasyon ve keşif araçlarını kullanma becerilerine yoğunlaştırıldı." dedi.

    "268 ağır silah yüklü araç imha edildi"

    Ukrayna'daki askeri operasyonlar sırasında yabancı paralı askerlerin de etkisiz hale getirildiğini belirten Şoygu, "Son 2 haftada gerçekleştirilen özel askeri operasyon sırasında 190'dan fazla yabancı paralı asker, 74 tank, 235 muhtelif zırhlı araç ve 2 HIMARS rampası ve 268 ağır silah yüklü araç imha edildi. Yüksek hassasiyetli silahlarla yapılan atışlarla askeri altyapı tesislerinin yanı sıra Ukrayna'nın askeri potansiyelinin azaltılmasına etki eden tesisleri etkili biçimde imha etmeyi sürdürüyoruz. Bununla birlikte Ukrayna vatandaşlarının hayatını kaybetmelerinin önlenmesi için kapsamlı önlemler alınıyor." şeklinde konuştu.

    Rusya da kısmi seferberlikteki 87 bin asker özel harekat bölgesine gönderildi #3

    Rusya da kısmi seferberlikteki 87 bin asker özel harekat bölgesine gönderildi #4


    Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
    3. Sayfa

    Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 2 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    Ankara’da sular ne zaman gelecek? 2 Kasım 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Görüş Bildir