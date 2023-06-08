Rusya'da kızını ve 3 torununu zehirleyerek öldürdü Rusya'da Lidia Shiryaeva isimli kadın, 23 yaşındaki kızı ve 3 torununu zehirleyerek öldürdü. Shiryaeva öldürme nedeniyle ilgili olarak 'dört kişinin bakımının maddi olarak kendisine zor geldiği için' yaptığını söyledi.

ensonhaber.com Rusya'da okuyanların kanını donduran bir olay yaşandı. Lidia Shiryaeva isimli kadın, 23 yaşındaki kızı ve 3 torununa yaptığıyla yok artık dedirtti. Kocasını 2021 yılında gerçekleşen trafik kazasında kaybeden Lidia, aynı kazada beyin felci geçiren 23 yaşındaki kızını da alarak oğlu ve üç torunuyla birlikte yaşamaya başladı. 3 torunu ve kızını zehirleyerek öldürdü Büyükanne Shiryaeva, kızı ve 3 torununun yedikleri yemeğe zehir atarak ölümlerine sebep oldu. Cani büyükanne olayın ardından tutuklandı. 19 yıl hapis cezası aldı Mahkemeye çıkartılan Shiryaeva, dört kişiye birden bakmanın maddi olarak kendisine zor geldiğini söyledi. Shiryaeva, mahkeme tarafından 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öldürme nedeni: Dört kişiye bakmak maddi olarak zor geliyor Lidia, kan donduran anları şöyle anlattı: "Herkesin dikkati dağılmışken dışarı çıkıp bir paket zehir getirdim. Kocamın arabasının torpido gözünde zehir olduğunu biliyordum. Erişteye katıp karıştırdım. Sonra torunlarıma ve kızıma o yemekten yedirdim."