Rusya'da korona hastanesinde yangın: 5 ölü

Koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede solunum cihazına bağlı 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 150 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Rus TASS haber ajansına göre, koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü Aziz Yorgi Hastanesi'nin 6. katında yangın çıktı.

Çıkan yangında, solunum cihazına bağlı 5 kişi hayatını kaybetti.

150 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Hastanedeki 150 kişinin tahliye edildiği ve yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılırken, ilk belirlemelere göre yangına solunum cihazının arızalanmasının neden olduğu belirtildi.

BAKIMEVİNDE ÇIKAN YANGINDA DA 9 KİŞİ ÖLDÜ

Rusya'nın Krasnogorsk kentinde, iki gün önce yatalak hastaların kaldığı bakımevinde çıkan yangında da 9 kişi ölmüştü.

Geçen hafta, Başkent Moskova'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmişti.