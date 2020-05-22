Rusya'da korona vaka sayısı 326 bini aştı

Ülkede son 24 saatte 8 bin 894 kişide koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı 3 bin 249’a yükseldi.

Koronavirüs salgını, Rusya'yı etkilemeye devam ediyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 894 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 326 bin 448’e çıktı.

GÜNLÜK EN YÜKSEK ÖLÜM

Ülkede, günlük ölü sayısı bugüne kadarki en yüksek rakama ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 150 artarak 3 bin 249’a, iyileşen sayısı 7 bin 144 artarak 99 bin 825’e yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,8 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 42,2’sinde semptom görülmediği belirtildi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da vaka sayısı 2 bin 988 artarak 158 bin 207’ye, ölü sayısı 73 artarak 1867’ye çıktı. Şehirde toplam 43 bin 582 kişi sağlığına kavuştu.

8 MİLYONDAN FAZLA TEST

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, son 24 saatte 285 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 8 milyon 100 binden fazla olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 277 bin kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.