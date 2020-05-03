Rusya'da korona vakası 134 bini geçti

Başkent Moskova'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 9,5 olarak kaydedildi.

Rusya'da koronavirüs salgınıyla ilgili son veriler belli oldu.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 633 kişide daha koronavirüs görülmesiyle vaka sayısı 134 bin 687'ye çıktı.

Ülkede 1626 koronavirüs hastasının iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 16 bin 639 oldu. Ölü sayısı ise 58 artışla 1280'e yükseldi.

VAKALARIN YARISINDA FAZLASI MOSKOVA'DA

Vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 8,6 olurken, yeni vakaların yüzde 50,3'ü hastalık belirtisi taşımıyor.

Salgının etkisini en çok hissettirdiği başkent Moskova'da vaka sayısı 5 bin 948 artarak 68 bin 606'ya yükseldi.

Moskova'daki vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 9,5 oldu.

4 MİLYON 100 BİNDEN FAZLA TEST

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 174 bin olmak üzere, bugüne kadar 4 milyon 100 binden fazla testin yapıldığını ve yaklaşık 215 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu bildirdi.

RUS ORDUSUNDA VAKA SAYISI 3 BİNE YAKLAŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, orduda virüs tespit edilenlerin sayısının 78 artarak 1177'ye ulaştığı, bir hastanın durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ordudaki 322 sivil çalışanın yanı sıra, Bakanlığa bağlı okullarda 1404 kişide virüs görüldüğü belirtilen açıklamada, 160'tan fazla hastanın iyileştiği kaydedildi.