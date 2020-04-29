Rusya'da koronavirüsten 105 ölüm daha yaşandı

Rusya'da son 24 saatte yaşanan koronavirüs kaynaklı ölümlerle, ülkedeki can kaybı 972'ye yükseldi.

Rusya’da, koronavirüs tespit edilen ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında artış devam ediyor.

Ülkede 105 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle, toplam can kaybı 972’ye çıktı.

RUSYA'DA KORONA TABLOSU

Son 24 saatte 5 bin 841 kişide daha virüs tespit edilmesiyle, vaka sayısı 99 bin 399’a ulaştı.

Rusya, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 8’inci ülke konumuna geldi.

KADEMELİ GEVŞEME HAZIRLIĞI

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete, sınırlamaların aşamalı olarak gevşetilmesi konusunda önerilerini hazırlamaları için talimat verdi.

PUTİN: SAĞLIK EKİPMANLARI YETERSİZ

Bununla birlikte Putin, sokağa çıkma sınırlamalarının iki hafta daha süreceğini ifade etti.

Rus lider, koronavirüsle mücadelenin ön saflarındaki sağlık çalışanlarının yeterli bireysel koruyucu donanıma sahip olmadığını söyledi.