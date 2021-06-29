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    Rusya'da koronavirüsün delta plus ​varyantı görüldü

    Virüsün Hindistan'da ortaya çıkan varyantı, ilk kez Rusya'da tespit edildi.
    • AA
    • 29.06.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 17:58
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    Rusya'da koronavirüsün delta plus ​varyantı görüldü

    Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ve İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, ülkedeki koronavirüs durumuna ilişkin toplantı düzenledi.

    Anna Popova, burada yaptığı konuşmada, ülkede "delta plus" varyantına rastlandığına dair bilgileri denetlediklerini belirtti.

    DELTA PLUS VARYANTI ORTAYA ÇIKTI

    Popova, "Bu yöndeki bilgi doğrulandı. Bu, gerçekten Delta plus varyantı." dedi.

    Bu varyanta bir kadında rastlandığını aktaran Popova, "Kadın, hastalığı hafif atlattı." ifadesini kullandı.

    Rusya da koronavirüsün delta plus ​varyantı görüldü #1

    "ENDİŞE VERİCİ" VARYANT

    Popova, bu durumda vatandaşların koronavirüse karşı aşılanmasının önemini vurguladı.

    İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "endişe verici" olarak tanımlanan delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesinden endişe ediliyor.

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