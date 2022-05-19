Rusya'da kripto paraların yasallaşması söz konusu

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov'un yaptığı açıklamaya göre kripto paralar Rusya'da yasallaşabilir.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, başkent Moskova'da düzenlenen Yeni Ufuklar adlı etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada Rusya'da kripto paraların kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bence yasallaşacak"

Kripto paraların bir ödeme sistemi olarak yasallaşıp yasallaşmayacağına yönelik soru üzerine Manturov, "Bence yasallaşacak. Buradaki asıl soru bunun nasıl ve ne zaman olacağı, nasıl düzenleneceğidir." dedi.

"Er yada geç bir şekilde gerçekleşecek"

Rus hükümetinin ve Rusya Merkez Bankası'nın bu konu üzerinde yoğun şekilde çalıştığını dile getiren Manturov, "Herkes zamanın bunu gerektirdiğini, er ya da geç bir şekilde gerçekleşeceğini anlıyor." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre Manturov, kripto paraların bir ödeme sistemi olarak kullanılmasına dair sürecin tümüyle Rusya Merkez Bankası tarafından belirlenecek mevzuatlara göre uygulanması gerektiğinin altını çizdi.