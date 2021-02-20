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    Rusya'da kuş gribinin ilk kez insana bulaşan türü tespit edildi

    Rusya'da kuş gribinin ilk kez insana bulaşan türü tespit edildi

    Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, ülkede "A (H5N8)" kuş gribinin ilk kez insana bulaştığını tespit ettiklerini bildirdi.
    • AA
    • 20.02.2021 - 21:49
    • Güncelleme : 20.02.2021 - 21:57
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    Dünya koronavirüsün pençesine düşmüşken Rusya'dan korkutan bir haber geldi.

    Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, başkent Moskova'da düzenlediği brifingde, kuş gribiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    7 ÇALIŞANDA TESPİT EDİLDİ

    Rusya'da "A (H5N8)" kuş gribine insanda ilk kez rastlandığını belirten Popova, "Kuş gribinin, ülkenin güneyindeki bir tavuk çiftliğinin 7 çalışanında Vektör Araştırma Merkezinin bilim insanlarınca tespit edildi. Bu çiftlikte, Aralık 2020'de kuş gribi salgını yaşandı. Bu, dünyada ilk kez tespit edilen vakadır." ifadelerini kullandı.

    Rusya da kuş gribinin ilk kez insana bulaşan türü tespit edildi #1

    İNSANDAN İNSANA GEÇMİYOR

    Kuş gribine yakalananların kendisini iyi hissettiğini aktaran Popova, söz konusu virüsün insandan insana geçmediğinin altını çizdi.

    Popova, bu konuda Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) bilgilendirdiklerini kaydetti.

    Vektör Araştırma Merkezi Genel Müdürü Rinat Maksyutov da insanda kuş gribini tespit eden test sistemini ve virüse karşı aşı geliştirebileceklerini duyurdu.

    Rusya da kuş gribinin ilk kez insana bulaşan türü tespit edildi #2

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