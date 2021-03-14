Rusya’da kutup ayısı evin çatısına çıktı

Golomyanny adasındaki kasabada kutup ayısı, bir evin çatısına çıktı. Ayının çatıdaki anları saniye saniye görüntülendi.

Rusya’da eşine nadir rastlanan bir görüntü ortaya çıktı...

Golomyanny adasındaki bir kasabada evin çatısına çıkan kutup ayısı, turistlerin ilgisini çekti.

“NORMALDE KEDİLER GEZER”

Görüntüleri kayda alan turist, “Normalde evin çatısında kediler gezer ama bu daha büyüğü” dedi.

Görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.