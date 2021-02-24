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    Rusya'da markete giren yaşlı adama tekme attı

    Yaşlı adama tekme atarak yere düşüren saldırganın o anları sosyal medyaya tepki topladı.
    • DHA
    • 24.02.2021 - 21:33
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    Rusya'da markete giren yaşlı adama tekme attı

    Rusya’nın Kirov kentinde markete girmeye çalışan yaşlı adam, arkasındaki genç kişi tarafından tekmeli saldırıya uğradı.

    Yaşlı adam aldığı darbe ile yere yığılırken, o anlar markete ait güvenlik kamerasına yansıdı.

    POLİS SALDIRGANI ARIYOR

    Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki toplarken, Rusya İçişleri Bakanlığı, görüntülerin incelendiğini ve polisin saldırganı aradığını açıkladı.

    Rusya'da markete giren yaşlı adama tekme attı

    Rusya da markete giren yaşlı adama tekme attı #1

    Rusya da markete giren yaşlı adama tekme attı #2

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