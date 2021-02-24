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- Rusya'da markete giren yaşlı adama tekme attı
Rusya'da markete giren yaşlı adama tekme attı
Yaşlı adama tekme atarak yere düşüren saldırganın o anları sosyal medyaya tepki topladı.
- DHA
- 24.02.2021 - 21:33
Rusya’nın Kirov kentinde markete girmeye çalışan yaşlı adam, arkasındaki genç kişi tarafından tekmeli saldırıya uğradı.
Yaşlı adam aldığı darbe ile yere yığılırken, o anlar markete ait güvenlik kamerasına yansıdı.
POLİS SALDIRGANI ARIYOR
Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki toplarken, Rusya İçişleri Bakanlığı, görüntülerin incelendiğini ve polisin saldırganı aradığını açıkladı.
Rusya'da markete giren yaşlı adama tekme attı