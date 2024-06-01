Rusya'da metro arızası: 171 yolcu tünelden yürüyerek çıktı
İHA

Rusya’nın başkenti Moskova’da gece saatlerinde bir metroda teknik arıza meydana geldi.

Yolcular, Sportivnaya ve Vorobyevy Gory istasyonları arasındaki tünelde mahsur kaldı.

İstasyona yürüyerek çıktılar

seferleri durdurulurken, tünelde kalan trenden 12'si çocuk 171 kişi yürüyerek istasyona çıktı.

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Arıza nedeniyle saatlerce sefer yapılamadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)