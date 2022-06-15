Rusya’nın St. Petersburg kentinde metroda yolculuk eden vatandaşlar, taşıma çantasına konulmadan trene bindirilen pitonu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde metroda ilginç görüntüler kaydedildi.

Hiçbir koruma önlemi alınmaksızın taşınan piton görenleri şaşkına çevirdi.

Metrodaki gürültüye rağmen tutunma borularında sakince asılı duran hayvanın yolcuları şaşırtsa da paniğe neden olmadığı görüldü.

Sahibi bulunamadı

Pitonun sahibinin kim olduğu netliğe kavuşmazken, metroda pitonun güvenlik önlemi alınmadan taşındığı için sahibine ceza kesilip kesilmediği de bilinmiyor.

Rusya'da metroda taşınan piton yolcuları korkuttu VİDEO