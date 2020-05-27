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    Rusya'da milletvekillerinden Libya kararı

    Ülkedeki milletvekillerinin Libya'ya asker gönderilmesini reddettiği duyuruldu.
    • REUTERS
    • 27.05.2020 - 13:15
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    Rusya'da milletvekillerinden Libya kararı

    Rusya Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Dzhabarov, Interfax haber ajansına Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    VEKİLLER REDDETTİ

    Vladimir Dzhabarov, milletvekillerinin senatoda alınan karar doğrultusunda Rusya'nın Libya'ya asker göndermesini reddettiğini duyurdu.

    Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Krasov, dün yaptığı açıklamada Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı sevk ettiğine yönelik bilgilerin gerçeği yansıtmadığını söylemiş, "Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı sevk ettiğine yönelik bilgi gerçeği yansıtmıyor. Bir başka Amerikan korku hikayesi. Bu geçmişteki ABD yönetimlerindekine benzer sahte ve yanlış bilgilendirmedir." ifadesini kullanmıştı.

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