Rusya’da muhalif gazetecilerin Zelensky ile röportajının yayınlanmaması istendi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, ülkedeki medya kuruluşlarına, bazı muhalif Rus gazetecilerin Zelensky ile yaptıkları röportajı yayınlanmamaları uyarısında bulundu

Rusya'nın bir ay önce Ukrayna'ya saldırılarıyla başlayan savaş devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, çeşitli ülkelerin yayın organlarına yaptığı açıklamalarla ülkesindeki son durumu anlatmaya devam ediyor.

Zelensky'nin muhalif Rus medyasıyla röportaj yapmasının ardından Rusya'dan karşı bir adım geldi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) yapılan yazılı açıklamada "yabancı ajan" olarak işlev gören bazı Rus medya kuruluşlarının Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’le röportaj yaptığı belirtildi.

RUSYA, RÖPORTAJIN YAYINLANMAMASI KONUSUNDA UYARDI

Röportaj yapan medya kuruluşlarının denetlenmeye başlandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, “Roskomnadzor Rus medyasını bu röportajın yayınlanmaması konusunda uyarıyor." ifadesi kullanıldı.

Bugün Rusya’da "yabancı ajan" statüsüne alınan ve yasaklanan medya kuruluşları Meduza’nın Genel Yayın Yönetmeni İvan Kollakov, Dojd TV Genel Yayın Yönetmeni Tihon Dzyadko, ayrıca muhalif gazeteci Mihail Zıgar ve Kommersant muhabiri Vadimir Solovyev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile çevrim içi röportaj yapmıştı.