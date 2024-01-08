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Rusya'da görenleri şaşkına çeviren şaka...
Pazar günü Çelyabinsk'te, gençlerin düzenlediği bir ev partisinde yapılan şaka pahalıya patladı.
Mutfağa sis bombası attı
Partiye katılan gençlerden biri, mutfağın içine sis bombası attı.
Ev sahibi genç kadının yapılan şakaya karşılığı ise beklenmedik bir şekilde oldu.
Kaynar suyu yüzüne döktü
Genç kadın, tencere dolusu kaynar suyu şaka yapan sevgilisinin üzerine döktü.
Üzerine kaynar su atılan gencin acı içinde kıvrandığı görüldü.
O anlar böyle kaydedildi...
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