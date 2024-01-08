Haberler



Dünya



Rusya'da mutfağa sis bombası attı: Sevgilisinin verdiği karşılık şaşkına çevirdi

Rusya'da mutfağa sis bombası attı: Sevgilisinin verdiği karşılık şaşkına çevirdi Rusya'da bir adam, şaka amacıyla kız arkadaşının bulunduğu mutfağa sis bombası attı. Genç kız da sevgilisinin yüzüne bir tencere kaynar su döktü. O anlar kameraya böyle yansıdı.