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Rusya'da nakliye uçağı düştü
İrtifa kaybeden uçak, ormanlık alana düştü. Kazada 2 pilot yaşamını yitirdi.
- İHA
- 11.02.2022 - 16:41
- Güncelleme : 11.02.2022 - 17:21
Rusya'da AN-2 tipi eski bir nakliye uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.
Kamçatka Adası'ndaki Severnye Koryaki köyü yakınlarındaki pistten havalanan ve yaklaşık 70 yıllık olduğu belirtilen uçak, 1 kilometrelik mesafeyi katettikten sonra irtifa kaybederek ormanlık alana düştü.
Çıkan yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi.
2 PİLOT HAYATINI KAYBETTİ
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, uçaktaki 2 pilotun kaza sırasında hayatını kaybettiğini ve uçağın Karaginsky bölgesindeki Tymlat köyüne gıda maddeleri taşıdığını aktardı.
Uçağın düşme nedeni henüz belirlenemezken, Rusya Soruşturma Komitesi kazayla ilgili inceleme başlattı.
Rusya'da nakliye uçağı düştü VİDEO