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    Rusya'da Navalnıy eylemlerine karşı güvenlik önlemleri alındı

    Rusya'da Navalnıy eylemlerine karşı güvenlik önlemleri alındı

    Moskova'da meydanlara girişleri büyük oranda kapatıldı, Rus polis ve askerleri sokaklarda görev yapıyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 31.01.2021 - 12:53
    • Güncelleme : 31.01.2021 - 13:33
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    Rusya’nın çok sayıda şehrinde düzenlenen gösterilere katılmak için binlerce kişi sokağa çıkarken, başta başkent Moskova olmak üzere kolluk kuvvetlerinin sıkı önlemleri dikkat çekiyor.

    GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPALI

    Moskova'da meydanlara girişleri alınan güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldı.

    Metro giriş çıkışlarına da izin verilmiyor.

    Polis ve askerlerin görev yaptığı sokaklarda, eylemcilere yönelik müdahaleler de başladı.

    Küçük çaptaki gösterilere anında müdahale ediliyor ve eylemciler tek tek gözaltına alınıyor.

    Rusya'da Navalnıy eylemlerine karşı güvenlik önlemleri alındı VİDEO

    Rusya da Navalnıy eylemlerine karşı güvenlik önlemleri alındı #1

    GEÇEN HAFTA 4 BİN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Rusya çapında aynı taleple 23 Ocak’ta da protestolar düzenlenmiş, yaklaşık 4 bin kişi gözaltına alınmıştı.

    Rusya da Navalnıy eylemlerine karşı güvenlik önlemleri alındı #2

    Rusya da Navalnıy eylemlerine karşı güvenlik önlemleri alındı #3

    Rusya da Navalnıy eylemlerine karşı güvenlik önlemleri alındı #4

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