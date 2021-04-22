Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny'nin cezaevinden salıverilmesi için düzenlenen gösterilerde polis, binden fazla göstericiyi gözaltına aldı.

Rus muhalif lider Alexei Navalny, tutuklu bulunduğu cezaevinde 3 hafta önce açlık grevine başladıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan bu olay sonrası Navalny destekçileri sokaklara inerek prostetolar düzenliyor.

ONLARCA KENTTE PROTESTOLAR

Navalny’nin siyasi nedenlerden dolayı tutuklandığını savunan göstericiler, dün ülkenin 75’ten fazla şehrinde sokaklara dökülmüş, akşam saatlerine doğru gözaltı sayısı 500’e yaklaşmıştı. Ülkenin batı kentlerinde ise göstericiler saat 19:00’da sokağa inmişti.

Rusya’da Navalny protestolarında binden fazla kişi gözaltına alındı-Video

"NAVALNY'YE ÖZGÜRLÜK, PUTİN DEFOL" SLOGANLARI

Rusya İçişleri Bakanlığı’nın gösterilerin yasal olmadığı yönündeki tüm uyarılara rağmen sokaklara çıkan göstericiler, "Navalny’ye özgürlük, Putin defol" sloganları atarak Navalny’nin tutuklanmasını protesto etti.

MOSKOVA'DA GECE SAATLERİNDE ÇATIŞMA

Rusya’nın batı şehirleri olan St. Petersburg ve Moskova şehirlerinde ise akşam saatlerinde hareketlilik başladı. Polis, Kremlin Sarayı’nın çevresini abluka altına alarak giriş ve çıkışları kapattı. Protestocular ise Puşkin Meydanı ve yakınındaki caddelerde toplanarak gösterilere başladı.

BİN 400 KİŞİ GÖZALTINDA

Moskova ve St. Petersburg’taki gösterilere polis müdahale ederken, ülke genelinde şuana kadar toplamda bin 400 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Gösteriler, Rusya genelinde hala devam ederken, Rus polisi göstericilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulunmaya devam ediyor.