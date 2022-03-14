Rusya'da önde gelen istihbaratçılar tutuklandı iddiası

Ukrayna savaşında ortaya çıkan yanlış istihbarat, Putin yönetimini istihbaratçılara yönelik operasyona itti. İngiltere merkezli gazeteler, iddiayı gündeme getirdi.

İngiltere basını, Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Moskova yönetimiyle ilgili bir iddiayı gündeme getirdi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Dış Servis Başkanı Sergey Beseda'nın, yardımcısı Anatoly Bolyukh ile birlikte tutuklandığı belirtildi.

HATALI İSTİHBARAT EV HAPSİNE YOL AÇTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla, söz konusu istihbarat yetkililerinin ev hapsine alındığı kaydedildi.

Söz konusu gelişmenin, Ukrayna savaşı sırasında sağlanan hatalı istihbaratlar sonucu yaşanmış olabileceği ifade edildi.

RAPORLAR YANLIŞ HESAPLANDI

Independent'ın haberine göre, FSB tarafından Ukrayna'ya saldırı öncesinde hazırlanan nihai raporların ve ne derecede direniş beklendiği konusundaki değerlendirmelerinin "korkunç derecede yanlış hesaplandığını" aktarıldı.

"PUTİN'E DUYMAK İSTEMEDİĞİ ŞEYLERİ..."

Saldırı konusunda iyi istihbarat toplanmış olabileceği, bununla birlikte sorunun "Putin'e duymak istemediği şeyleri söyleme" noktasında yattığına dikkat çekildi.

Ayrıca, FSB görevlilerinin Moskova'da gazetecilerle konuşulduğundan şüphelendiği 20'den fazla adreste arama yapıldığı bilgisine yer verildi.