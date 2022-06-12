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- Rusya'da ördeklerin kovaladığı genç kamerada
Rusya'da ördeklerin kovaladığı genç kamerada
Moskova'da yol kenarındaki yavru ördeklerin fotoğrafını çekmek isteyen bir kişi, anne ördek tarafından fark edilince zor anlar yaşadı.
- 12.06.2022 - 16:22
- Güncelleme : 12.06.2022 - 16:30
Rusya'da yaşayan ördekler yaz mevsiminin gelmesiyle yavrulamaya başlayarak herkesin ilgi odağı oldu.
Moskova sokaklarında yürüyen bir kişi, annelerinin arkasından giderken kaldırıma çıkamayan yavru ördeklerle karşılaşarak o anları görüntülemek istedi.
Anneleri kovaladı
Durumdan rahatsız olan anne ördek, yavrularına yaklaşan kişinin üzerine atlayarak yavrularını koruma altına almaya çalıştı. Kıskanç anne ördeğin saldırısına uğrayan kişi ördekten kaçmaya çalıştı. İHA'nın haberine göre öfkeli anne ördek, yavrularına yaklaşan kişiyi metrelerce kovaladı.
Anne ördekten kaçan kişi büyük korku yaşarken, o anlar kovalanan kişinin arkadaşı tarafından kahkahalar eşliğinde kaydedildi.