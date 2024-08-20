Haber Merkezi
Rusya'nın Başkurdistan bölgesinde bulunan Sterlitamak adlı petrokimya tesisindeki boru hattında patlama oldu.
Patlama sonrası boru hattında yangın çıkarken olayda 3 kişi yaralandı.
NEDENİ BİLİNMİYOR
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
Patlamanın tesisteki üretimi etkilemediği ifade edildi.
Moskova'nın bin 500 kilometre doğusunda bulunan tesiste benzin ve jet yakıtı için yüksek oktanlı katkı maddeleri üretiliyor.
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