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    Rusya’da petrol boru hattında patlama

    Leningrad bölgesindeki petrol boru hattında büyük bir patlama meydana geldi.
    • 20.11.2022 - 00:43
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    Rusya’da petrol boru hattında patlama

    Rusya’nın Lengrad bölgesindeki Bengardovka ile Kovalevo kentleri arasında kalan bir mevkiden geçen petrol boru hattında büyük bir patlama meydana geldi.

    St. Petersburg kentinden de görülebilen patlamayla birlikte alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı.

    "Yangının yayılma riski yok"

    İHA'nın aktardığına göre; bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilirken, Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko patlamayla ilgili bilgi vererek, "İtfaiye ve kurtarma ekipleri Bengardovka ile Kovalevo arasında petrol boru hattında basınç nedeniyle çıkan yangını söndürdü. Yerleşim alanlarına uzaklık nedeniyle yangının yayılması riski yoktur. Kazanın nedenlerine dair araştırma devam ediyor" dedi.

    Rusya’da petrol boru hattında patlama - VİDEO


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