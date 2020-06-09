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    Rusya’da petrol kuyusundaki yangına tanksavarlı müdahale

    180 metre mesafeden yapılan atışların ardından alevler kontrol altına alındı.
    • İHA
    • 09.06.2020 - 08:52
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    Rusya’da petrol kuyusundaki yangına tanksavarlı müdahale

    Görüntüler, Rusya’nın İrkutsk bölgesinde kaydedildi.

    Bölgede bulunan petrol kuyusunda borularda meydana gelen hasar nedeniyle yangın çıktı.

    Rus ordusu, çıkan yangına 100 mm kalibrelik "MT-12 Rapira" tanksavar mermisi ile müdahale etti.

    Tanksavarlı müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

    ATIŞLAR 180 METREDEN YAPILDI

    Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tanksavar atışlarının yangına 180 metre mesafeden yapıldığı aktarılırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

    Açıklamada, "Bu, kuyuyu kapatmak ve yangını söndürmek için patlama önleme ekipmanının kurulmasına yardımcı oldu." denildi.

    Rusya’da petrol kuyusunda çıkan yangına tanksavarlı müdahale VİDEO

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